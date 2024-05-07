طبيب يقدم شكوى ضد كبار المسؤولين لعدم وجود محضر اجتماع حصص كليات الطب

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يخطط طبيب لتقديم شكوى ضد كبار مسؤولي الصحة والتعليم في الحكومة الكورية، بسبب فشلهم في إظهار محضر اجتماع حاسم قرر فيه المسؤولون زيادة حصص القبول في كليات الطب بمقدار ألفين.وقال "جونغ غُن يونغ" الممثل السابق للأطباء المتدربين في مركز "بون دانغ" الطبي، أمس الاثنين، إنه سيقدم اليوم الثلاثاء شكوى ضد خمسة مسؤولين إلى مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين بسبب التقصير في أداء الواجب. ويشمل أولئك المسؤولين الخمسة كلا من: وزير الصحة "تشو كيو هونغ"، والنائب الثاني لوزير الصحة "باك مين سو"، ووزير التعليم "لي جو هو"، ونائب وزير التعليم "أوه صوك هوان".ويتهم "جونغ" أولئك المسؤولين الخمسة بالتقصير في أداء واجباتهم، فضلا عن إخفاء وتدمير السجلات العامة، لعدم قدرتهم على إظهار محضر الاجتماع المهم الذي عُقد في شهر فبراير الماضي.وكانت لجنة مداولات السياسات الصحية والطبية التابعة لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية قد عقدت اجتماعا في 6 فبراير قررت فيه زيادة حصص القبول في كليات الطب بمقدار ألفين للعام الدراسي 2025. وفي إبريل الماضي، قدم "جونغ" شكوى ضد وزير الصحة والنائب الثاني لوزير الصحة بتهمة إساءة استخدام السلطات، وذلك نيابة عن أكثر من ألف طبيب مبتدئ.