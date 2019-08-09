سوق الأسماك في سيول يكمل الإغلاق القسري للمتاجر القديمة

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أكمل سوق الجملة "نوريانغ جين" للأسماك الإغلاق القسري للمتاجر في المبنى القديم، بعد ثلاث سنوات من الموافقة على أمر المحكمة بنقل المتاجر.ووفقًا للشركة المالكة للسوق، وهي الاتحاد الوطني للتعاونيات السمكية، فقد بدأ المسؤولون والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون في المحكمة اليوم الجمعة المحاولة العاشرة لتنفيذ أمر المحكمة في حوالي الساعة 6:30 صباحًا، وأكملوا إغلاق المتاجر المتبقية في المبنى القديمة لمدة ساعة ونصف.وقال مسؤول في الاتحاد إنه سيبدأ في هدم المبنى القديم بعد الحصول على موافقة من مكتب مقاطعة "دونغ جاك".وقد وقعت بعض الاشتباكات مع أصحاب المتاجر ولكن لم يتم القبض على أي أحد.وبالإشارة إلى المخاوف المتعلقة بالسلامة بشأن المبنى القديم، الذي أنشئ في عام 1971، قام الاتحاد الوطني للتعاونيات السمكية ببناء مبنى جديد في نفس الموقع في عام 2015، لكن بعض التجار رفضوا الانتقال، قائلين إنه ضيق للغاية.