عقد الدورة ال1400 لتجمع الأربعاء احتجاجا على الاسترقاق الجنسي

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تم اليوم الأربعاء عقد الدورة ال1400 لتجمع الأربعاء الرامي إلى حل قضية الاسترقاق الجنسي للاستعمار الياباني.وفي التجمع الذي عقد أمام السفارة اليابانية لدى سيول شارك نحو 1500 مواطن للمطالبة بالتحقيق في القضية وبالاعتذار الياباني.وتجدر الإشارة إلى أن التجمع كان قد بدأ منذ شهر يناير من عام 1992 وظل يقام على مدار 28 عاما.كما تجدر الإشارة إلى أن تجمع الأربعاء اليوم الذي يأتي عشية الاحتفال بعيد الاستقلال الكوري لم يجري في سيول فقط، بل شمل 13 مدينة محلية بما في ذلك "بوسان" و"سو وون" و21 مدينة في 9 دول أجنبية، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلاندا.من ناحية أخرى، أقيمت مراسم خاصة تكريما لضحايا القضية تحت إشراف الحكومة الكورية في مركز"بيك بوم" التذكاري بسيول اليوم الأربعاء. وحضر مراسم هذا العام حوالي 300 شخص بمن فيهم بعض الضحايا وممثلو الجماعات المدنية ومسؤولو الحكومة.والجدير بالذكر أن الضحية "كيم هاك سون" كانت قد أدلت بشهادة خاصة بالقضية بشكل علني لأول مرة في الرابع عشر من شهر أغسطس في عام 1991. ومنذ شهر ديسمبر من عام 2012 ظلت الجماعات المدنية تخصص هذا التاريخ من كل عام كيوم عالمي لضحايا الاسترقاق الجنسي. ومنذ العام الماضي خصصت الحكومة الكورية هذا اليوم ليكون يوم ذكرى وطنيا من أجل تنظيم مختلف الفعاليات التذكارية.