زوجة المرشح لوزارة العدل تأخرت في دفع ضريبة الدخل

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تبين أن زوجة وزير العدل المرشح "تشو كوك" قد تأخرت في سداد ضريبة الدخل في الموعد المحدد.ووفقًا للجنة التشريع والقضاء البرلمانية، فقد سددت زوجة "تشو" أكثر من 7 ملايين وون كضريبة دخل عام في يوليو وأغسطس، قبل وبعد ترشيح "تشو" للمنصب في التاسع من أغسطس، في التعديل الوزاري الأخير.ومن بين الضرائب، تم دفع 1.54 مليون وون في 10 يوليو، سدادًا لضريبة الدخل لعام 2015.وقال الفريق الذي يجهز لجلسة التأكيد البرلمانية للمرشح "تشو" إنه بعد تبين وجود ضرائب غير مدفوعة منذ عام 2015، قامت زوجته بتسديدها.وقد تأخرت زوجة "تشو" في سداد ضريبة الدخل العام الماضي، عندما كان "تشو" يشغل منصب السكرتير الأول للشؤون المدنية للرئيس "مون جيه إين".