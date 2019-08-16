مظاهرة حاشدة في سيول للمطالبة لحل قضايا عصر الاستعمار مع اليابان

Photo : YONHAP News

عقد تحالف للمجموعات المدنية مظاهرة حاشدة في وسط مدينة سيول، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين على تحرير كوريا من الحكم الاستعماري الياباني.وعلى الرغم من الأمطار الغزيرة، فقد تجمع 1500 شخص تقريبًا في ساحة سيول بلازا أمام قاعة المدينة، للمطالبة بالوحدة في حل مسألة تعويض ضحايا العمل القسري في زمن الحرب.ووجه "لي تشون شيك" -البالغ من العمر 95 عامًا وهو أحد ضحايا العمل القسري- الشكر للمشاركين في المسيرة، قائلًا إنه تأثر بالحشد بشدة.وقالت ضحية أخرى، واسمها "يانغ غوم دوك" وتبلغ من العمر 90 عامًا إن أمنيتها الوحيدة هي تلقي اعتذار صادق من رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي".وقد تحرك المتظاهرون نحو السفارة اليابانية، حاملين صورًا لبعض الضحايا الراحلين، ولافتات تحث آبي على الاعتذار والشركات على تعويض الضحايا.