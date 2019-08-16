المفاوض الأمريكي مستعد لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية

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أعرب "ستيف بيغن" المفاوض الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية في وزارة الخارجية الأمريكية عن استعداده لاستئناف مفاوضات العمل مع كوريا الشمالية.ونفى الإشاعة حول احتمال تعيينه كسفير أمريكي لدى روسيا، مضيفا أنه سيركز جهوده على إحراز التقدم في المفاوضات مع بيونغ يانغ.جاء ذلك في لقاء صحفي أجراه مع المراسلين بعد أن عقد اجتماعا مع نظيره الكوري الجنوبي "لي دو هون" في مقر وزارة الخارجية الكورية اليوم الأربعاء في سيول.وذكر أيضا أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أوكل إليه مهمة استئناف مفاوضات العمل من أجل إنجاح الاتفاق الذي أحرزته مباحثات القمة الكورية الشمالية والأمريكية في شهر يونيو من العام الماضي، مؤكدا استعداده لبذل كل جهوده من أجل إتمام هذه المهمة.والجدير بالذكر أن المفاوضين الكوري الجنوبي والأمريكي عقدا الاجتماع اليوم الأربعاء من أجل مناقشة سبل استئناف مفاوضات العمل بين بيونغ يانغ وواشنطن بشكل مبكر وتنسيق إستراتيجيات المفاوضات.ومن المرجح أن يكون الجانبان قد تبادلا الآراء حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية بعد توالي إطلاقات الصواريخ البالستية قصيرة المدى من قبل كوريا الشمالية.ومن المتوقع أن يلتقي المفاوض الأمريكي مع "كيم هيون جونغ" نائب المدير الثاني في مكتب الأمن القومي بمقر الرئاسة الكورية بعد غد الجمعة.والمعلوم أن المسؤول الأمريكي يقوم حاليا بترتيب جدول أعماله من أجل الانتقال إلى بكين حيث سيلتقي مع بعض المسؤولين في وزارة الخارجية الصينية.