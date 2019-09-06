كوريا الشمالية تطلق قذيفتين مجهولتيْ الهوية نحو البحر الشرقي

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قالت رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفتين صاروخيتين مجهولتيْ الهوية باتجاه البحر الشرقي في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، من منطقة داخلية بمقاطعة جنوب "بيونغ آن".وأوضحت رئاسة الأركان المشتركة في بيان أصدرته منذ قليل أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع في حالة حدوث إطلاقات إضافية، مع الحفاظ على وضعية الاستعداد.وفي أعقاب الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي، عقد مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية اجتماعا طارئا برئاسة رئيس المجلس "تشونغ أوي يونغ".ويأتي هذا الإطلاق الصاروخي بعد ساعات فقط من تقديم كوريا الشمالية عرضا باستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما يأتي في أعقاب عدة عمليات إطلاق صاروخي نفذتها كوريا الشمالية خلال الأشهر القليلة الماضية وسط حالة من الجمود تتعرض لها المحادثات النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن.