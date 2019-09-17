اعتقال قريب لوزير العدل في فضيحة صندوق الاستثمار

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اعتقلت النيابة العامة رسمياً أحد أقارب وزير العدل "تشو كوك"، أمس الاثنين، بتهم مرتبطة باستثمار مشبوه في صندوق أسهم خاصة من قبل أسرة "تشو".وأصدرت محكمة منطقة سيول المركزية مذكرة اعتقال بحق أحد أبناء ابن عم الوزير "تشو"، الذي يُطلق عليه أيضًا اسم "تشو"، بتهمة انتهاك قانون سوق رأس المال، والتحريض على إتلاف الأدلة. وقبلت المحكمة طلب الادعاء الخاص باعتقال "تشو" في هذه القضية، مشيرة إلى احتمال قيام المشتبه فيه بمحاولة الفرار أو تدمير الأدلة. وتُعد هذه أول مذكرة توقيف تصدر لأحد أفراد أسرة الوزير "تشو" منذ ظهور سلسلة من الفضائح المحيطة به وبعائلته، في أعقاب ترشيحه للمنصب الشهر الماضي. ويعتقد أن قريب الوزير، الذي تم احتجازه منذ يوم السبت، هو المالك الفعلي لشركة "كو لينك" المشغلة لصندوق استثماري تابع لزوجة وزير العدل، وابنيْ الوزير، وصهره، وابنيْ صهره، ويبلغ حجمه الإجمالي 1,4 مليار وون، أي حوالي 1,2 مليون دولار. ويواجه قريب الوزير اتهامات بتزوير أسعار الأسهم، واختلاس مليارات الوونات من الشركات المستثمرة في "كو لينك". وقال وكلاء النيابة للـ"كي بي إس" إن قريب الوزير اعترف بأنه تلقى مئات الملايين من الوونات من "تشونغ كيونغ شيم" زوجة الوزير "تشو" لإنشاء "كو لينك" تحت اسم مستعار. ويشير ذلك إلى أن "تشونغ" متورطة في انتهاك لقانون سوق رأس المال. وبإلقاء القبض على الشخصية الرئيسية في القضية، من المتوقع أن يستدعي وكلاء النيابة "تشونغ" لاستجوابها في غضون هذا الأسبوع.