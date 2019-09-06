كوريا الجنوبية تؤكد أول حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية

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أكدت حكومة كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء العثور على أول حالة مؤكدة من الإصابة بحمى الخنازير الأفريقية في مزرعة بمقاطعة "كيونغ كي" بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية.وصرحت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية بأنها تأكدت من وجود الحالة الأولى من الإصابة بالمرض في الساعة السادسة والنصف صباحًا في مزرعة للخنازير في منطقة "باجو" التي تقع إلى الشمال الغربي من العاصمة سيول.ويأتي ذلك بعد أشهر من جهود الحجر الصحي لمنع انتشار حمى الخنازير الأفريقية في جنوب المنطقة منزوعة السلاح بعد أن تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بالمرض الحيواني المميت في كوريا الشمالية، في شهر مايو الماضي.وقد أبلغت دول آسيوية أخرى، بما في ذلك الصين وفيتنام وميانمار، أيضًا عن تفشي مرض حمى الخنازير الأفريقية، الذي يُسمى أيضًا بـ"طاعون الخنازير"، وهو مرض لا يؤذي البشر لكنه قاتل لجميع أنواع الخنازير المحلية والبرية.وحتى الآن لا توجد لقاحات أو علاجات معروفة لهذا المرض.