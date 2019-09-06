الجيش الكوري يطور سلاح ليزر مضاد لطائرات مسيرة صغيرة الحجم

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أعلنت إدارة برنامج اقتناء الدفاع الكورية الجنوبية أنها ستبدأ العمل في تطوير سلاح ليزر مضاد لطائرات مسيرة صغيرة الحجم.وقالت إنه يمكن من خلال هذا السلاح ضرب طائرات بدون طيار صغيرة الحجم ومروحيات مسيرة بدقة، من مسافة قريبة وبواسطة الضوء المنبعث من الليزر .وأضافت أن لهذا السلاح مزايا مختلفة كونه غير مرئي وهادئ ولا يحتاج إلى ذخائر حية.وقالت إنه سينتهي العمل من تطوير هذا السلاح عام 2023 بتكلفة مقدارها 88 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 74 مليون دولار.وتخطط إدارة برنامج اقتناء الدفاع لإجراء تحسينات مستمرة لذلك السلاح، ليكون قادرا على ضرب مقاتلات أو أقمار صناعية.