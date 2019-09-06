وزارة التوحيد ترسل إحاطة للشمال حول حمى الخنازير الأفريقية

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وجهت الحكومة الكورية رسالة إلى الشمال تخبرها بحالات الإصابة بفيروس حمى الخنازير الأفريقية مشددة على ضرورة التعاون في هذا المجال وذلك بعد العثور على حالة إصابة جديدة بالمرض في مزرعة للخنازير في منطقة "يون تشون" في مقاطعة "كيونغ كي" بعد منطقة "باجو".وقال "لي سانغ مين" الناطق باسم وزارة التوحيد في الإحاطة المنتظمة إن الوزارة سلمت الرسالة صباح اليوم الأربعاء إلى الشمال.وتتضمن الرسالة خطة لاتخاذ التدابير الوقائية من فيروس حمى الخنازير الأفريقية حماية للأشخاص والعربات الجنوبية التي تزور المناطق الحدودية. وتم تسليم الرسالة إلى الجانب الشمالي عبر مكتب الاتصال في مدينة "كيه سونغ" والذي تعهد بتسليم الرسالة إلى السلطات المعنية.والجدير بالذكر أن كوريا اشمالية أبلغت رسميا المنظمة العالمية لصحة الحيونات بالعثور على حالة إصابة بالمرض في منطقة "أوسي" بمدينة "جاكانغ" الكورية الشمالية يوم 30 من شهر مايو الماضي. وفي اليوم التالي أعربت حكومة سيول عن نية التعاون في اتخاذ التدابير الوقائية إلا أن الجانب الشمالي لم يكشف حتى الآن عن موقفه من هذه الإجراءات.