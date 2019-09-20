إعصار تابا يتسبب في مقتل وإصابة العشرات وغمر الأراضي الزراعية بالماء

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تسبب إعصار تابا في مقتل امرأة ورجل وإصابة أكثر من عشرين شخصا آخرين، كما أدى إلى غمر ملايين الأمتار المربعة من الأراضي الزراعية بالماء، وفقًا للتقديرات الأولية الصادرة عن الحكومة. وقال المقر المركزى لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة، اليوم الاثنين، إنه حتى الساعة السادسة صباحا أصيب 26 شخصا فى جميع أنحاء البلاد بسبب الإعصار، بمن فيهم ضابطان ضمن قوات الشرطة، ورجل إطفاء واحد. كما قُتلت امرأة في السبعين من عمرها في مدينة بوسان عندما انهار منزل قديم يوم السبت، وتوفي قبطان سفينة في الستينيات من عمره في أولسان أمس الأحد في أثناء محاولة استعادة سفينته من الانجراف. وقد غمرت المياه حوالي 47 مليون متر مربع من الأراضي الزراعية، وتضرر أو دُمّر ما يقرب من 300 من الأصول العامة، بما في ذلك طرق وإشارات مرور ومصابيح في الشوارع. وعانت حوالي 27 ألف أسرة في مدن "ديغو" و"أولسان" و"بوسان"، وغيرها من المناطق في جنوب البلاد، من انقطاع التيار الكهربائي، ولكن تمت إعادة توصيل الكهرباء لمعظم المنازل المتضررة. وحتى الساعة الـ5 من صباح اليوم الاثنين، استأنفت جميع المطارات في جميع أنحاء البلاد عملياتها، ولكن لا يزال يوجد 43 سفينة ركاب على 28 مسارا بحريا، عالقة في الموانئ. وتأثر حوالي 500 طريق في 20 متنزهًا وطنيًا بسبب الإعصار، وسيتم تقييد استخدامها حتى تكتمل أعمال الترميم. وتخطط الحكومة الكورية لإطلاق أعمال إغاثة لحالات الطوارئ بعد إجراء تقييم كامل للأضرار التي لحقت بالبلاد.