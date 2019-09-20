كوريا الجنوبية تخطط لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب عام 2024

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تخطط حكومة مقاطعة "كانغ وان" الكورية لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب عام 2024.وتم الكشف عن هذه الخطة في مؤتمر صحفي عقده "تشيه مون سون" حاكم مقاطعة "كانغ وان" اليوم الثلاثاء، قال فيه إن حكومة المقاطعة ستقوم بترشيح مدينتي "كانغ لونغ" وبيونغ تشانغ" لاستضافة ذلك الحدث الشتوي لعام 2024 في إحدى المدينتين .والجدير بالذكر أن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب تقام كل 4 سنوات تحت رعاية اللجنة الأولمبية الدولية حيث تخصص هذه الدورة لفئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما.وأقيمت الدورة الأولى للألعاب الأولمبية الشتوية للشباب عام 2012 في إنسبروك بالنمسا ، وستقام الدورة الثالثة القادمة لعام 2020 في لوسان بسويسرا.ومن المتوقع أن يشارك في دورة عام 2024 حوالي 2600 من اللاعبين واللاعبات من أكثر من 70 دولة، ليتنافسوا في 15 نوعا من الرياضات الشتوية.ويخطط اتحاد الرياضة الكوري لتقديم طلب للجنة الأولمبية الدولية في غضون هذا العام، من أجل استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب في كوريا الجنوبية.وسيتم اختيار مقر إقامة دورة عام 2024 خلال اجتماعات المؤتمر العام للجنة الأولمبية الدولية التي ستقام في شهر يوليو من العام القادم في طوكيو على هامش دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.