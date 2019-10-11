القبض على ضابط شرطة كبير في فضيحة الملهى الليلي

Photo : YONHAP News

تم القبض على أحد كبار ضباط الشرطة لتورطه المزعوم في فضيحة الملهى الليلي "الشمس المشرقة".وأصدرت محكمة منطقة سيول المركزية اليوم الخميس مذكرة توقيف بحق كبير المراقبين "يون كيو كون"، قائلة إنه من المحتمل أن يتلف الأدلة.وقد طلب الادعاء يوم الاثنين الماضي احتجاز "يون" بتهمة أخذ رشوة لتقديم خدمات، وانتهاك قانون أسواق رأس المال، وإساءة استخدام سلطته والمساعدة في إتلاف الأدلة.ويشتبه في تورط "يون" مع "سونغري"، المؤسس المشارك للملهى الليلي "الشمس المشرقة" والعضو السابق في فرقة "بيغ بانغ" الشبابية الكورية، ومع شريكه "يوو إن سوك" وغيرهم.وفي عام 2016، يُزعَم أن ضابط الشرطة "يون" أبلغ "يوو" بتوجه حملة من الشرطة إلى نادٍ آخر يديره "يو" و"سونغري"، بسبب انتهاكات قانون الصرف الصحي.ويعتقد المدعون أيضًا أن "يون" تلقى رشوة على شكل أسهم من الرئيس السابق لشركة تصنيع أحبار محلية، في مقابل تدخله في تحقيق أجرته الشرطة عام 2016 في أعمال احتيال واختلاس وتقصير.