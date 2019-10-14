حزب المعارضة ينتقد اجتماع التكتل الحاكم حول إصلاح النيابة العامة

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انتقد حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي بشدة، تحركات المعسكر الحاكم من أجل تسريع عملية إصلاح النيابة العامة، ووصف هذه الخطط بأنها "ذات دوافع سياسية".وكان كبار المسؤولين من المكتب الرئاسي والحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم قد عقدوا اجتماعًا يوم أمس الأحد لمناقشة خطط إصلاح النيابة العامة والهيئات القضائية.وقالت "نا كيونغ وان" زعيمة التكتل البرلماني للحزب المعارض خلال اجتماع في البرلمان أمس نية إن خطط الإصلاح التي اقترحها حزبُها في وقت سابق كانت أكثر تشددًا وإصلاحية من خطط وزير العدل "تشو كوك"، وأوضحت "نا" أن حزبها اقترح إغلاق أقسام التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة ومنح حقوق التحقيقات للشرطة من حيث المبدأ.وادعت زعيمة التكتل البرلماني للحزب المعارض الرئيسي أن اجتماع المعسكر الحاكم استهدف عرقلة التحقيقات الجارية مع أسرة وزير العدل "تشو كوك"، وإنقاذ الوزير الذي عصفت به الفضيحة، كما حذرت "نا" من تحرك الحزب الحاكم لإرسال مشروعات الإصلاح إلى المسار السريع خلال الجلسة العامة للبرلمان، ودعت إلى عقد اجتماع مع نظيرها من الحزب الحاكم في غضون هذا الأسبوع لمناقشة مسألة إعادة توزيع حقوق التحقيقات بين النيابة والشرطة.