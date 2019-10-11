الحكومة تضبط قيادة السيارات للحد من الغبار الناعم

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من المقرر أن تفرض الحكومة نظامًا لمنع قيادة السيارات بالتبادل للموظفين العموميين وللعامة، في حال ارتفاع مستويات الغبار الناعم فوق المستويات القياسية.وكشفت وزارة البيئة اليوم الثلاثاء عن المبادئ التوجيهية القياسية بشأن إدارة الغبار الناعم، وهي متابعة للتشريع الذي يصنف الغبار الناعم ككارثة اجتماعية والذي تم تمريره في مارس.واستنادا للمبادئ التوجيهية، سيصدر وزير البيئة إرشادات بشأن الغبار الناعم للمدن والمحافظات، بموجب نظام الإنذار الحكومي المكون من 4 مستويات، حسب مستويات الغبار الناعم في الجو.وعند إصدار التنبيه من المستوى الأول للغبار الدقيق، ستقوم الحكومة بفرض حظر للقيادة لموظفي الخدمة المدنية بناءً على أرقام لوحات السيارات، مع تقليل العمليات في مواقع البناء.وفي حال إصدار تنبيه من المستوى الأخير، سيخضع العامة أيضًا لحظر القيادة بناءً على أرقام لوحات السيارات، كما تنظر الحكومة في إغلاق المدارس ومراكز الرعاية النهارية، بالإضافة إلى تحديد عطلة مؤقتة.