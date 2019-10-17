امرأة كورية ضمن قائمة 100 امرأة لشبكة بي بي سي لعام 2019

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تم اختيار امرأة كورية جنوبية ضمن قائمة شبكة بي بي سي للنساء الملهمات، التي تضم 100 من النساء الأكثر تأثيرًا وإلهامًا لعام 2019.وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أمس الأربعاء عن قائمة "100 امرأة 2019"، وتم إدراج "لي سو جونغ"، أستاذة علم النفس الشرعي بجامعة "كيونغي" في سيول.وقالت "بي بي سي" إن "لي" قد عملت في العديد من قضايا القتل البارزة في كوريا الجنوبية وتحدت النظام القانوني، وساعدت في تقديم مشروع قانون لمكافحة جرائم الملاحقة.كما تم إدراج الناشطة السويدية المعنية بتغير المناخ "غريتا ثونبيرغ" ضمن القائمة، إلى جانب الناشطة الماليزية المتحولة جنسيًّا "نيشا أيوب"، ومصارعة السومو اليابانية "هيوري كون"، والناشطة الهندية الحقوقية "بارفينا آهنجر".