آبي يرسل قربانًا إلى ضريح ياسكوني المثير للجدل

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أرسل رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" اليوم الخميس قرابين إلى ضريح ياسكوني المقدس المثير للجدل، وهو الضريح الذي يكرم قتلى الحرب اليابانيين، بمن فيهم مجرمو الحرب من الدرجة الأولى.وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن "آبي" أرسل شجرة ماساكاكي إلى الضريح اليوم الخميس، في اليوم الأول من مهرجان الخريف السنوي.ولم يزر "آبي" الضريح المثير للجدل منذ ديسمبر 2013، فيما يمكن اعتباره علامة على مراعاته للعلاقات مع كوريا الجنوبية والصين، لكنه استمر في إرسال القرابين والهدايا في مهرجانات الربيع والخريف وفي يوم 15 من أغسطس، الذي استسلمت فيه اليابان لقوات الحلفاء عام 1945، خلال الحرب العالمية الثانية.ويأتي الإرسال الأخير للقربان وسط تصاعد التوترات بين كوريا الجنوبية واليابان بسبب القضايا التجارية والتاريخية.يقع الضريح المثير للجدل في وسط طوكيو، ويكرم أكثر من مليوني قتيل ياباني، من بينهم 14 مجرمًا من مجرمي الحرب من الفئة الأولى، وفقًا لما تم تحديده في محاكمات طوكيو عقب هزيمة اليابان في الحرب.