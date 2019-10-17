اعتقال أكثر من 300 شخص في قضية الموقع الإباحي عن الأطفال

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تم إلقاء القبض على أكثر من 300 شخص في تحقيق عالمي حول موقع إباحي للأطفال على شبكة الإنترنت في كوريا الجنوبية.وقال مكتب الإنترنت التابع لوكالة الشرطة الوطنية الكورية أمس الأربعاء إن 310 أشخاص في 34 دولة تم اعتقالهم لاستخدامهم الموقع الذي يدار من كوريا الجنوبية منذ سبتمبر 2017. وقالت السلطات إن 223 منهم من الكوريين الجنوبيين.ويتهم مشغل الموقع بإنشاء الموقع المسمى "مرحبًا بك في الفيديو" على شبكة الإنترنت المظلمة وبيع صور إباحية للأطفال، بما في ذلك لقطات لاغتصاب أطفال، مقابل عملات مشفرة بقيمة 400 مليون وون.ويقال إن صاحب الموقع، المشار إليه باسم "سون"، يقضي عقوبة بالسجن لمدة 18 شهرًا بعد اعتقاله العام الماضي.كما أعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس الأربعاء نتائج التحقيق المشترك مع سلطات إنفاذ القانون من بلدان أخرى حول الموقع المظلم.وقالت إن الموقع يعد واحدًا من أول المواقع التي استخدمت عملة البتكوين في الأعمال الإباحية للأطفال، والتي تتيح للمستخدمين إخفاء هوياتهم أثناء المعاملات المالية.