ترامب يؤكد على ضرورة تحمل الدول الغنية كلفة الحماية

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الولايات المتحدة أرسلت كثيرا من الجنود إلى مختلف أرجاء العالم ، واصفا ذلك بأنه سلوك سخيف.وأشار إلى أنه سيأمر بعودة الجنود إلى بلادهم، مضيفا أنه ينبغي على الدول الغنية دفع التكاليف للتمتع بالحماية.ويذكر أنه خلال إرتفاع صوت الرأي العام المعارض لسحب القوات الأمريكية من سوريا، وصف الرئيس "ترامب" نشر عدد كبير من الجنود في الخارج بأنه أمر سخيف، وتعهد خلال حملاته الانتخابية بعودتهم إلى البلاد كما أتى على ذكر السعودية.وبعد تعرض السعودية لهجمات بالطائرات المسيرة، أرسلت الولايات المتحدة حوالي ألفي جندي إلى المملكة التي قال الرئيس الأمريكي إنها تحملت تكلفة إرسال الجنود، مطالبا الدول الغنية بتحمل كلفة الحماية.والجدير بالذكر أن الجولة الثانية من المفاوضات الكورية الأمريكية حول كلفة تقاسم الدفاع ستعقد في جزيرة "هاواي" بالولايات المتحدة في الأسبوع القادم.ومن المتوقع أن يواجه الوفد الكوري خلالها صعوبات كبيرة في ظل التصريحات الأمريكية الواضحة.