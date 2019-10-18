اكتشاف فيروس أنفلونزا الطيور في فضلات الطيور البرية في تشيونغ جو

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تم اكتشاف فيروس أنفلونزا الطيور في فضلات الطيور البرية في مقاطعة "تشانغ تشونغ" الشمالية.وقالت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية أمس الخميس إن الفيروس من النوع H5 قد تم رصده في فضلات الطيور البرية التي تم جمعها في تياري مياه في "تشونغ جو".وقالت الوزارة إن الأمر سيستغرق ما بين أربعة إلى خمسة أيام لتحديد ما إذا كان الفيروس سلالة شديدة العدوى.وبالإضافة إلى ذلك، عززت الوزارة عمليات التفتيش والحجر الصحي في دائرة نصف قطرها 10 كم من تيارات المياه التي اكتشفت فيها الفضلات.كما حظرت حركة الدواجن في المناطق المحيطة، وعززت جهود الحجر الصحي من خلال تطهير تلك المناطق أيضًا.