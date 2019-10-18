النيابة العامة تطلب إصدار مذكرة توقيف بحق زوجة وزير العدل السابق

Photo : YONHAP News

طلب وكلاء النيابة صباح اليوم الاثنين إصدار مذكرة اعتقال بحق زوجة وزير العدل السابق "تشو كوك".وتواجه "تشونغ كيونغ شيم"، زوجة الوزير المستقيل "تشو"، اتهامات بالاحتيال واختلاق مقال رئاسي جامعي لمساعدة ابنتها على الالتحاق بكلية الطب.ويذكر أن "تشو كوك" قد استقال من منصبه فجأة كوزير للعدل مؤخرا، في أعقاب أيام قليلة من توليه المنصب، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع أسرته.وقد اختارت إدارة الرئيس "مون جيه إين"، "تشو كوك" الذي كان يعمل أستاذا للقانون بجامعة سيول الوطنية، كوزير للعدل، من أجل تولي مهمة إصلاح النيابة العامة والنظام القضائي الكوري.