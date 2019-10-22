تركيب 310 محطة شحن للهيدروجين في كوريا الجنوبية بحلول عام 2022

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قالت الحكومة اليوم الثلاثاء إنها ستقوم بتركيب 310 محطات شحن للسيارات الهيدروجينية في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2022.وكشفت وزارتا التجارة والبيئة ووزارات أخرى عن مجموعة من الخطط لإنشاء البنية التحتية اللازمة لصناعة الهيدروجين.وبموجب الخطة، ستقوم الدولة بتركيب 250 محطة شحن للسيارات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية في المدن الرئيسية في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب 60 محطة في الطرق السريعة في غضون 3 سنوات.وتهدف الخطة إلى أن تغطي المحطات جميع المناطق بحيث لا يتجاوز الزمن الذي يستغرقه الذهاب إلى أقرب محطة شحن 30 دقيقة على الأكثر، مع تقليص هذا الوقت إلى 15 دقيقة فقط بحلول عام 2040.وقد وضعت الحكومة تلك الخطة حيث من المتوقع أن يصل حجم الطلب السنوي على الهيدروجين إلى حوالي 30 ألف طن، عندما تحقق البلاد هدف توفير 67 ألف سيارة هيدروجينية في السوق بحلول عام 2022.