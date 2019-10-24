انخفاض الأرباح التشغيلية لشركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة بنسبة 21%

Photo : YONHAP News

تراجعت مبيعات شركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة والأرباح التشغيلية في الربع الثالث من العام مقارنة بالعام السابق.وأعلنت الشركة عن أربحها الربعية الأخيرة أمس الأربعاء، حيث سجلت مبيعات بقيمة 7 تريليونات و734.6 مليار وون، مما يمثل تراجعًا بمقدار 0.6% عن نفس الفترة من العام الماضي. كما اتسع التراجع مقارنة بالربع السابق إلى 3%.وحققت الشركة أرباحًا تشغيلية بقيمة 216.3 مليار وون خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بانخفاض قدره 21% مقارنة بالعام الماضي، و2% مقارنة بالربع الثاني.ومع ذلك، فقد ارتفع صافي الأرباح بنسبة 12.4% على أساس سنوي، لتسجل أرباحًا بقيمة 265 مليار وون.