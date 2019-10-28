كوريا تتفق مع آسيان على تعزيز التعاون في تكنولوجيا المعلومات

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اتفقت كوريا الجنوبية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، على توسيع التعاون في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وصرحت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية أمس الأحد بأنه تم التوصل لهذا الاتفاق خلال اجتماعات لوزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عُقدت في مدينة "فينتيان" عاصمة "لاوس" يوميْ الخميس والجمعة الماضيين.وخلال الاجتماعات، اتفقت كوريا الجنوبية مع مجموعة آسيان، المكونة من عشر دول أعضاء في منطقة جنوب شرق آسيا، على تعزيز التعاون في مجالات شبكات الجيل الخامس من الاتصالات والذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق أقصى قدر من الفوائد من هذه التقنيات الناشئة.وقال وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكوري "تشيه كي يونغ"، الذي حضر الاجتماعات، إن كوريا الجنوبية وآسيان سيقيمان نظامًا بيئيا رقميا واسعا، يناسب جميع الأطراف، من خلال التعاون المستمر بين الجانبين. وأشار أيضا إلى أن تلك الاجتماعات الأخيرة قد أكدت من جديد على العلاقات الوثيقة بين كوريا الجنوبية وآسيان، قبل القمة التذكارية بين كوريا وآسيان المقرر عقدها في مدينة "بوسان" الكورية في أواخر شهر نوفمبر القادم.