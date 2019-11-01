سبعة مفقودين في تحطم طائرة مروحية بالقرب من دوكدو

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فُقِد سبعة كوريين جنوبيين بعد تحطم طائرة مروحية في المياه بالقرب من جزر دوكدو في البحر الشرقي مساء الخميس.وذكرت السلطات اليوم الجمعة أنه تم حشد وتعبئة العشرات من سفن القوات البحرية وحرس السواحل والمروحيات في عمليات البحث والإنقاذ الليلة الماضية، لكنها فشلت في العثور على المفقودين حتى الساعة السادسة من صباح اليوم.وكانت المروحية التي تحطمت تحمل شخصًا مصابًا في حادث لقارب صيد وصديقه وخمسة من عمال الإنقاذ، وقد أقلعت من دوكدو في حوالي الساعة 11:26 مساءً، ثم تحطمت في المياه بعد وقت قصير من الإقلاع.وقال مكتب رئيس الوزراء إنه بعد وقوع الحادث أمر رئيس الوزراء "لي ناك يون" وزراءه بتقديم الدعم الكامل لعمليات البحث والإنقاذ، وتعبئة جميع السفن التي تتحرك بالقرب من موقع الحادث.