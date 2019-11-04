وزير التجارة الأمريكي يقول إن التعريفة على السيارات قد لا تكون ضرورية

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قال وزير التجارة الأمريكي "ويلبر روس" في تصريحات أدلى بها أمس الأحد إن الولايات المتحدة قد لا تفرض تعريفة جمركية على السيارات المستوردة في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد إجراء "محادثات جيدة" مع شركات صناعة السيارات في الاتحاد الأوربي واليابان وكوريا الجنوبية.جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة "بلومبرغ" الإخبارية الأمريكية، خلال حضوره منتدى إقليميا في تايلاند، حيث أوضح الوزير "روس" أن إدارة "دونالد ترامب" تسعى إلى تجنب فرض الرسوم الجمركية بعد مناقشة خطط استثمار رأس المال مع شركات صناعة السيارات. وقال الولايات المتحدة تأمل في أن تثمر المفاوضات التي أجرتها مع شركات فردية حول خططها الاستثمارية بشكل كافٍ، بحيث قد لا يكون من الضروري "تفعيل المادة رقم 232 بالكامل" أو حتى جزئيًا، وذلك في إشارة إلى التعريفات الجمركية التي تفرضها واشنطن بموجب المادة 232 من قانون التجارة لعام 1962. وقال "روس" إن الحكومة الأمريكية أجرت محادثات جيدة مع "القطاعات الرئيسية لإنتاج السيارات" في أوربا وكوريا الجنوبية واليابان.ويذكر أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تقرر بحلول يوم 13 نوفمبر ما إذا كانت ستفرض تعريفة جمركية تصل نسبتها إلى 25% على المركبات وقطع الغيار. وقد من قبل تم بالفعل تأجيل القرار لمدة ستة أشهر.