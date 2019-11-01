حكومة سيول تحاول إيجاد حل لقضية منتجع جبل كوم كانغ السياحي

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تحاول كوريا الجنوبية إيجاد حل مناسب لقضية منتجع جبل كوم كانغ السياحي، بعد أن طالبت كوريا الشمالية بإزالة المنشآت الجنوبية داخل المنتجع، ورفضت إجراء مباحثات وجها لوجه مع الجنوب بشأن هذه القضية.وضمن هذه المحاولة، أجرى وزير التوحيد الوطني "كيم يون تشول" لقاءات مع رئيسي شركة "هيون ديه آسان" ومؤسسة تنمية السياحة الوطنية، وعدد آخر من رؤساء الشركات ذات الصلة بمشروع منتجع جبل كوم كانغ، للاستماع إلى آرائهم قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل القضية.وفي السياق نفسه، توقع بعض المراقبين أن توجه وزارة التوحيد الوطني رسالة ثانية إلى الجانب الكوري الشمالي في غضون هذا الأسبوع، تطلب فيها من بيونغ يانغ إجراء مباحثات بشأن إزالة المنشآت الجنوبية في المنتجع.وكانت كوريا الشمالية قد بعثت برسالة إلى الجنوب يوم الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي طلبت فيها إزالة جميع المنشآت الجنوبية من منتجع كوم كانغ.وردا على ذلك، وجهت كوريا الجنوبية رسالة إلى الجانب الشمالي يوم الثامن من أكتوبر اقترحت فيها عقد مباحثات مباشرة على مستوى العمل لبحث طلبه، لكنه رفض هذا الاقتراح.والجدير بالذكر أن الرحلات السياحية إلى منتجع جبل كوم كانغ قد بدأت بتوقيع اتفاقية بين مجموعة "هيون ديه" الكورية الجنوبية ولجنة السلام الكورية الشمالية لآسيا والمحيط الهادئ يوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر عام 1998.