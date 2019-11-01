وصول دبلوماسي كوري شمالي كبير إلى موسكو

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وسط الركود في المفاوضات النووية الكورية الشمالية والأمريكية وصل "جو تشول سو" المدير في قسم الشؤون الأمريكية بوزارة خارجية الشمال إلى موسكو لحضور مؤتمر خاص بعدم الانتشار سيعقد بدءا من الغد الخميس.وبعد وصوله إلى مطار "سيريميتي" الدولي في شمال موسكو بعد ظهر أمس الأربعاء، لم يرد المسؤول الكوري الشمالي على سؤال حول إمكانية الاتصال مع الولايات المتحدة. كما التزم الصمت بشأن سؤال طرح عن موقفه الأساسي في المؤتمر، قبل أن يغادر المطار.والجدير بالذكر أن مؤتمر موسكو لعدم الانتشار، هو عبارة عن مؤتمر شبه حكومي وشبه مدني يجمع عددا من الشخصيات المدنية والحكومية والعلمية وسط توقعات بمشاركة حوالي 300 شخص من حوالي 40 دولة في أشغاله.ومن المقرر أن يحضره من الجانب الأمريكي "مارك لامبرت" المبعوث الخاص لكوريا الشمالية في وزارة الخارجية الأمريكية، بينما من المقرر أن يحضره من الجانب الكوري الجنوبي "لي دو هون" المفاوض الخاص لشبه الجزيرة الكورية في الوزارة الكورية .وتتجه الأنظار الآن إلى مدى حصول اتصالات أو تقدم ذا معنى بين أطراف المفاوضات النووية خلال مؤتمر موسكو لعدم الانتشار.