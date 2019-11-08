العثور على أجزاء من حطام المروحية وتواصل البحث عن المفقودين

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عثر فريق البحث والإنقاذ يوم أمس الأحد على حطام طائرة الهليكوبتر التي تحطمت في مياه البحر الشرقي آخر الشهر الماضي.وقال الفريق الحكومي الذي يتولى مهمة البحث إنه تم العثور على أربعة قطع، بما في ذلك نافذة المروحية المشؤومة، صباح أمس، على حوالي بعد كيلومترين من الموقع الذي تم فيه العثور على جسم الطائرة.وكانت مروحية إنقاذ تقل سبعة أشخاص قد تحطمت في البحر الشرقي يوم 31 أكتوبر بعد وقت قصير من إقلاعها من جزيرة "دوكدو".وقد تم حتى الآن انتشال ثلاث جثث، بما في ذلك جثث طياريْن ومهندس ميكانيكي.واستمرت عمليات البحث عن المفقودين الأربعة المتبقين أمس، حيث تم نشر 15 سفينة وست طائرات، بالإضافة إلى مركبة تعمل عن بعد.