الرئيس الكوري يلتقي بقادة الأحزاب في بداية النصف الثاني من ولايته

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التقى الرئيس "مون جيه أين" يوم أمس الأحد بقادة خمسة أحزاب سياسية وسط المأزق الذي تشهده الساحة الكورية بشأن مشروعات قوانين الإصلاح الرئيسية وغيرها من القضايا المعلقة. وبعد الجلسة المغلقة التي استمرت حوالي ثلاث ساعات، بدءا من الساعة 6 مساءً، وعقدت في مقر الرئاسة، قال الحزب الديمقراطي الحاكم إن "مون" اقترح استئناف عقد اجتماعات مجلس الدولة التي يتم فيها مناقشة القضايا السياسية المهمة. وكان "مون" قد عقد اجتماعات المجلس الافتتاحية مع قادة التكتلات البرلمانية للأحزاب الخمسة في نوفمبر من العام الماضي، وكان من المقرر أن يتم عقد تلك الاجتماعات كل ثلاثة أشهر، إلا أنه لم يتم تنفيذ هذه الخطة بسبب الصراعات السياسية العنيفة بين الأحزاب. وقال الحزب الحاكم إن قادة الأحزاب الذين حضروا الاجتماع وافقوا على فكرة استئناف تلك الاجتماعات. كما شدد الرئيس "مون جيه إين" أيضًا على ضرورة التعاون بين المعسكريْن الحاكم والمعارض فيما يتعلق بقضايا القيود التجارية اليابانية ضد كوريا، واتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان التي من المقرر أن تنتهي في وقت لاحق من هذا الشهر. وطالب الرئيس البرلمان بالعمل على توسيع نظام ساعات العمل المرنة وسرعة تمرير القوانين المتعلقة بالاقتصاد. ووفقًا للمشاركين في الاجتماع، أعرب "مون" أيضًا عن أمله في أن يتعامل البرلمان مع مشروعات قوانين الإصلاح المعلقة من خلال الحوار. وقال المكتب الرئاسي إن الاجتماع الذي تضمن مأدبة عشاء قد جاء أيضا لكي يعبر الرئيس "مون" عن شكره لزعماء الأحزاب على عزائهم له في وفاة والدته في أواخر الشهر الماضي. ويذكر أن الاجتماع عُقد في الوقت الذي وصلت فيه فترة ولاية الرئيس الكوري "مون جيه إين"، التي تستمر خمسة أعوام، إلى منتصفها.