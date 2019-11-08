تواصل انخفاض الصادرات الكورية في نوفمبر

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بلغت قيمة الصادرات الكورية 11.9 مليار دولار خلال الأيام العشرة الأولى من نوفمبر الجاري، بانخفاض قدره 20.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق ما جاء في تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية يوم الجمعة الماضي.وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات أشباه الموصلات والمنتجات النفطية والسفن قد شهدت انخفاضا بنسبة 33.3% و27.1% و64.4% على التوالي.وشهدت قيمة الصادرات الكورية للصين انخفاضا بنسبة 17.1%، والولايات المتحدة بنسبة 18.4%، وفيتنام 20.2%، واليابان 15.1%.أما قيمة الواردات فقد انخفضت بنسبة 21.5% لتصل إلى 12.3 مليار دولار خلال العشرة أيام الأولى من شهر نوفمبر الجاري.