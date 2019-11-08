خطة حكومية بزيادة حصة تسجيل طلاب الأقسام الخاصة بالتقنية الحديثة

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كشفت الحكومة الكورية عن خطتها لزيادة حصة تسجيل طلاب الأقسام الخاصة بالتقنية الحديثة في الجامعات، بمقدار 8 آلاف طالب، ليتم من خلالها توفير 80 ألفا من الكوادر الموهوبة خلال السنوات العشر القادمة.جاءت هذه الخطة في اجتماع عقد اليوم الاثنين للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاجتماعية، بمن فيهم نائبة رئيس الوزراء للشؤون الاجتماع ووزيرة التعليم "يو أون هيه"، ووزير الإدارة العامة والأمن "تشين يونغ"، ووزير الصناعة والتجارة والطاقة "سونغ يون مو" ووزير الصحة والرفاهية "بارك نونغ هو" وغيرهم من الوزراء المعنيين.وبموجب الخطة، سيتم زيادة حصة تسجيل الطلاب للأقسام الخاصة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والجيل القادم من أشباه الموصلات، وغيرها من التكنولوجيا الحديثة، على أن تقوم الحكومة بإبلاغ الجامعات بتلك الخطة في غضون هذا الشهر.كما تخطط حكومة سيول لوضع خطة لتوفير الكوادر الموهوبة في المجالات التكنولوجية قبل حلول نهاية هذا العام.