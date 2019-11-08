بلاك بينك تصبح أول فرقة كورية تحقق مليار مشاهدة على يوتيوب

Photo : YONHAP News

أصبحت فرقة "بلاك بينك" النسائية أول فرقة كورية جنوبية تحقق مليار مشاهدة على موقع "يوتيوب"، بالفيديو الموسيقي الذي أصدرته في عام 2018 لأغنيتها “تو دو تو دو”.وقالت وكالة "واي جي" للترفيه التي ترعى الفرقة، أمس الإثنين، إن الفيديو الموسيقي تجاوز علامة مليار مشاهدة الفارقة في فترة بعد الظهر، بعد ما يقرب من 17 شهرًا من صدوره في شهر يونيو من العام الماضي.ويذكر أن الفنان الكوري "ساي" كان أول فنان كوري منفرد يحقق مليار مشاهدة على "يوتيوب" بأغنيته "كانغ نام ستايل" التي تم إصدارها في عام 2012، لكن "بلاك بينك" هي أول فرقة "كيه بوب" تحقق هذا الرقم.وقد تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية "دو دو دو دو"، من ألبوم الفرقة المصغر بعنوان "سكوير أب"، عشرة ملايين مرة بعد ست ساعات فقط من صدوره على موقع "يوتيوب"، ووصل إلى 900 مليون مشاهدة يوم 30 يوليو الماضي.