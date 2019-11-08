كوريا الجنوبية توقف تشغيل 13 طائرة من طراز بوينغ 737 بسبب وجود تصدعات

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أكدت سلطات الطيران في كوريا الجنوبية العثور على تصدعات في 13 من أصل 100 طائرة من طراز بوينغ "737 NG" التي أجرت عليها عمليات فحص وتفتيش.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل أمس الاثنين إنها أكملت فحوص السلامة على 100 طائرة للتأكد من عدم وجود شقوق محتملة بها.ويوجد ما مجموعه 150 طائرة من هذا الطراز قيد الاستخدام في كوريا الجنوبية، وقد تم في مرحلة أولى فحص الطائرات التي سجلت أكثر من 20 ألف رحلة.وقد عثرت الوزارة على تصدعات في 13 طائرة، من بينها خمس طائرات تابعة للخطوط الجوية الكورية، وثلاث طائرات لشركة جين إير، وطائرتان من شركة جيجو إير. وقد تم توقيف جميع الطائرات التي تم اكتشاف شقوق بها.ويأتي هذا التفتيش امتثالًا لطلب إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في أوائل شهر أكتوبر بالتحقق من وجود شقوق في الطراز المذكور.وبعد ورود تقارير عن حدوث تصدعات في الطائرات العاملة في كوريا الجنوبية، أرسلت شركة بوينغ فريقًا من المهندسين في 31 أكتوبر للمساعدة في حل المشكلات.ويجري حاليًا استبدال الأجزاء التي أصابتها التصدعات، ومن المتوقع أن تستمر الإصلاحات حتى أوائل العام المقبل، حيث يستغرق الأمر حوالي أسبوعين لتصبح كل طائرة جاهزة للطيران مرة أخرى.وتخطط الوزارة لاستكمال عمليات التفتيش على الطائرات الخمسين المتبقية التي سجلت أقل من 20 ألف رحلة بحلول 25 نوفمبر.كما تخطط لإجراء فحص دوري على الطائرات بعد إتمام 3500 رحلة.