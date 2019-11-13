وزير المالية يقول إن البيانات تظهر اتجاها واضحا لانتعاش سوق العمل

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قال وزير المالية والاستراتيجية الكوري الجنوبي "هونغ نام كي" في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء إن بيانات الوظائف لشهر أكتوبر تظهر اتجاهاً واضحاً لانتعاش سوق العمل، لكن تباطؤ نمو الوظائف في الصناعات التحويلية وللناس في الأربعينيات من العمر، يعتبر "أمرا مؤسفا". وقدم الوزير "هونغ" هذا التقييم خلال اجتماع للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية، عقد صباح اليوم في المجمع الحكومي في سيول.وكانت هيئة الإحصاءات الكورية قد أصدرت اليوم تقريرا أوضح أنه تمت إضافة 419 ألف وظيفة جديدة في شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو ما يعني أنه تم خلق أكثر من 300 ألف وظيفة للشهر الثالث على التوالي.وفيما يتعلق بالتدابير الرامية إلى مواجهة سرعة شيخوخة السكان، قال الوزير "هونغ" إن الحكومة ستسمح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا بالتقدم بطلبات للحصول على قروض عقارية عكسية، وهي أداة مالية لكبار السن الذين يمتلكون المنازل للحصول على أموال شهريًا مقابل قيمة منازلهم. وأضاف أن الحكومة سوف تخفض الحد الأدنى لسن التأهل للرهن العقاري العكسي إلى 55 عاما من 60 عاما حاليا، من أجل تعزيز فاعلية معاشات التقاعد.