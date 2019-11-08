هيومن رايتس ووتش تشير إلى إمكانية مخالفة سيول للقانون الدولي بتسليم البحارين الهاربين لسلطات الشمال

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قالت منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومن رايتس ووتش" إن تسليم الحكومة الكورية الجنوبية بحارين كوريين شماليين فرا إليها بعد ارتكاب جريمة قتل هناك إلى سلطات الشمال، قد يمثل مخالفة للقانون الدولي.وأصدرت المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها بيانا أمس الأول الثلاثاء انتقدت فيه طرد حكومة سيول البحارين إلى كوريا الشمالية المدرجة ضمن قائمة الدول عالية الخطورة، مما يشكل مخالفة للقانون الدولي.وقال "فيل روبورتسون" نائب مدير الشؤون الآسيوية بالمنظمة الدولية إنه كان يتوجب على السلطات الكورية الجنوبية القيام بالتحقيق التام مع البحارين من أجل توفير فرصة كافية أمامهم لدحض قرار الطرد مطالبا باتخاذ إجراءات فورية لعدم تكرار مثل هذا الأمر.