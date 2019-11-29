كوريا الشمالية تصر على إزالة المنشآت الكورية الجنوبية من منتجع كوم كانغ

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أكد وزير التوحيد الوطني الكوري الجنوبي "كيم يون تشول" على ضرورة صيانة المنشآت الكورية الجنوبية القديمة داخل منتجع جبل كوم كانغ بكوريا الشمالية.وأضاف الوزير "كيم" في تصريح أدلى به في منتدى نظمه نادي "كوان هون" للصحفيين أمس الاثنين في سيول أنه من الضروري صيانة 340 حاوية كانت تستخدم كمسكن مؤقت للسياح الزائرين للمنتجع.وأشار إلى أن كوريا الجنوبية قد أبلغت الشمال بهذه الضرورة، معربة بذلك عن استعدادها لقبول مطالب بيونغ يانغ بإزالة جميع المنشآت الكورية الجنوبية الموجودة داخل منتجع جبل كوم كانغ والتي تقدمت بها يوم الحادي عشر من شهر نوفمبر الماضي.وقال إن سيول عرضت اقتراحا على الجانب الشمالي لإجراء مباحثات خاصة بتنفيذ مشروع مشترك بين الكوريتين لتطوير منطقة سياحية خاصة في الساحل الشرقي في كوريا الشمالية.وأضاف الوزير "كيم" أن بيونغ يانغ لا تزال مصرة على إزالة المنشآت الكورية الجنوبية من منتجع كوم كانغ، رافضة قبول اقتراح الجنوب لإجراء مباحثات بهذا الشأن.