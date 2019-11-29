كوريا الشمالية بين أكثر خمس دول خلافًا مع واشنطن في الأمم المتحدة

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ذكرت إذاعة آسيا الحرة أن كوريا الشمالية كانت واحدة من خمس دول الأكثر تصويتًا ضد الولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي.ووفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المقدم إلى الكونغرس، فقد صوت الشمال ضد الولايات المتحدة في 16 مرة من أصل 20 من بنود جدول الأعمال المرتبط مباشرة بالمصالح القومية لواشنطن.أما الدول الأربع الأخرى التي صوتت أكثر من كوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة فهي الصين وإيران ونيكاراغوا وتركمانستان.وقد صوتت هذه الدول الأربع ضد واشنطن 18 مرة من أصل 20 مرة.ولم يكن أحد البنود العشرين متعلقًا بصورة مباشرة بكوريا الشمالية.