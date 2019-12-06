كوريا الشمالية تعلن عن تجربة مهمة للغاية في موقع لإطلاق الصواريخ

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أعلنت كوريا الشمالية يوم الأحد الماضي أنها أجرت تجربة مهمة للغاية في موقع "سوهيه" لإطلاق الصواريخ.وفي بيان صادر عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، قال متحدث باسم الأكادمية الكورية الشمالية لعلوم الدفاع الوطني إنه تم إجراء تجربة مهمة للغاية بعد ظهر يوم السبت الماضي في موقع "سوهيه" لإطلاق الصواريخ، الذي وعد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بإغلاقه خلال القمة الكورية الأخيرة في بيونغ يانغ في شهر سبتمبر من العام الماضي.وقال المتحدث إن نتيجة التجربة الناجحة قد تم إبلاغها للجنة المركزية لحزب العمال، مضيفا أن النتيجة ستلعب دورا مهما في تغيير الموقف الإستراتيجي لكوريا الشمالية مرة أخرى في المستقبل القريب.ولم يكشف المتحدث عن تفاصيل التجربة، ولكن موقع "سوهيه" كان يستخدم من قبل لإطلاق الصواريخ، واختبار محركات الصواريخ.وذكرت شبكة "سي إن إن" يوم الخميس الماضي أن الصور التي تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية التجارية لموقع "دونغ تشانغ ري" الصاروخي بكوريا الشمالية تشير إلى أن الشمال قد يستعد لاستئناف اختبار المحركات المستخدمة في تشغيل قاذفات الأقمار الصناعية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات.وذهب المراقبون في تحليلهم لإجراء كوريا الشمالية تجربة هامة للغاية، إلى أن بيونغ يانغ تهدف من وراء هذا الاختبار إلى فرض ضغوط على الولايات المتحدة لإحداث تغيير في موقفها من المفاوضات النووية.