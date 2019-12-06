ترشيح فيلم الطفيلي لثلاثة جوائز في غولدن غلوب

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تم ترشيح الفيلم الكوري الجنوبي "الطفيلي" لجائزة أفضل مخرج، وجائزة أفضل سيناريو، وجائزة أفضل فيلم أجنبي، في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" السنوية الـ77.وأعلنت رابطة الصحافة الأجنبية في "هوليوود"، أمس الاثنين، عن المرشحين للحفل المقرر له يوم الخامس من شهر يناير القادم.وبذلك سيتنافس المخرج "بونغ جون هو" مع كل من "مارتن سكورسيزي" و"كوينتين تارانتينو" وآخرين على الفوز بجائزة أفضل مخرج لفيلم سينمائي.ويذكر أن "سكورسيزي" قد أخرج فيلم "الرجل الأيرلندي" بينما أخرج "تارانتينو" فيلم "حدث ذات مرة في هوليوود".وسوف يتنافس "بونغ" وزميله "هان جين وان" كاتب سيناريو فيلم "الطفيلي" على جائزة أفضل سيناريو ضد سيناريو فيلم "قصة زواج" الذي كتبه "نوح باومباخ" وسيناريو فيلم "الباباوات" الذي كتبه "أنتوني ماكارتن"، وسيناريو فيلم "الرجل الأيرلندي" لـ"ستيفن زايليان".