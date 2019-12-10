الرئيس مون يؤكد مسؤوليته عن السلامة العامة

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قال الرئيس "مون جيه إين" اليوم الثلاثاء إنه لن ينسى المسؤولية التي يتحملها عن السلامة العامة كرئيس للبلاد.وفي حديثه في جنازة رجال الإطفاء الخمسة الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة مروحية بالقرب من جزر دوكدو في أواخر أكتوبر، أعرب "مون" عن تقديره البالغ لتفانيهم وتضحياتهم.ووصف "مون" الرجال الخمسة بأنهم "أبطال"، وأعرب عن تعازيه لأسرهم المكلومة.وتعهد الرئيس بحماية صحة وسلامة جميع رجال الإطفاء في كوريا الجنوبية بصورة أفضل.وفي الحادي والثلاثين من أكتوبر، تحطمت مروحية كانت تقل سبعة ركاب، وهم رجال الإطفاء الخمسة وشخص مصاب من قارب للصيد وأحد رفقائه، بعد وقت قصير من إقلاعها من دوكدو.وقد عثرت السلطات على أربعة من الضحايا، لكن عمليات البحث قد توقفت في الأسبوع الماضي، وما يزال اثنان من مسؤولي الإنقاذ وأحد المدنيين في عداد المفقودين.