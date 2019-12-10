مون يشارك في قمة ثلاثية مع الصين واليابان في شهر ديسمبر

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أعلن المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية أن الرئيس "مون جيه إين" سيزور الصين لمدة يومين بدءًا من 23 ديسمبر لحضور قمة ثلاثية مع الصين واليابان.وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، صرحت المتحدثة باسم الرئاسة "كو مين جونغ" بأن "مون" سيزور الصين لحضور القمة الثلاثية المقررة في 24 ديسمبر في مدينة "تشينغ دو" جنوب غرب الصين.ويقال إن "مون" يدفع باتجاه عقد محادثات مباشرة مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" على هامش القمة.ومن المحتمل أن يناقش الاجتماع القيود التجارية اليابانية واتفاقية تبادل المعلومات العسكرية التي تم تمديدها بشروط.وسوف يشارك في الاجتماع رئيس الوزراء الياباني " شينزو آبيه" ورئيس مجلس الدولة الصيني "لي كه تشيانغ".