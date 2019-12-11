ترامب يحث روسيا على المساعدة في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية

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حث الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" روسيا على دعم الجهود الأمريكية لضمان إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.وقال البيت الأبيض في بيان صحفي أصدره أمس الثلاثاء إن "ترامب" قدم هذا النداء خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي حث روسيا على دعم جهود الولايات المتحدة لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، وضمان إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.وقد جاء هذا الاجتماع قبل يوم واحد من اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة الإطلاقات الصاروخية الأخيرة بواسطة كوريا الشمالية، وإمكانية قيامها باستفزازات إضافية.ويذكر أن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن الدولي. وقد حثت روسيا والصين في الماضي الولايات المتحدة على اتخاذ نهج تدريجي لتفكيك برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.