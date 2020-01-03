تطبيق إجراءات وقائية للحد من الغبار الناعم في سيول

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تم تطبيق تدابير وقائية للحد من الغبار الناعم للمرة الأولى هذا العام اليوم الجمعة في سيول والمناطق المحيطة بها، حيث من المتوقع ارتفاع مستويات الغبار الناعم إلى حد خطير.وقال مكتب إدارة جودة الهواء في العاصمة التابع لوزارة البيئة أمس الخميس إن الإجراءات سيتم تنفيذها من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً في سيول وإنتشون وكيونغي.ويتم تطبيق الإجراءات الوقائية في القطاع العام عندما يُتوقَّع أن يتم تطبيق إجراءات الطوارئ للحد من الغبار الناعم في اليوم التالي.ومن المتوقع أن تتجاوز مستويات الغبار الناعم في سيول وإنتشون ومقاطعة كيونغي 50 ميكروغرام لكل متر مكعب يومي الجمعة والسبت، مما يفي بمتطلبات تطبيق الإجراءات الوقائية.وبموجب هذه الإجراءات، ستخضع مركبات القطاع العام في منطقة العاصمة لحظر القيادة بالتناوب، ويتعين على المنشآت العامة التي تنبعث منها ملوثات الهواء تقليل عملياتها، وكذلك مواقع البناء العامة.ولكن لن يتم فرض حظر على السيارات ذات الانبعاثات من الدرجة الخامسة، وهي أكثر السيارات تلويثًا للهواء، وفقًا للنظام الحكومي ذي المستويات الخمسة.