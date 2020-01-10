المنظمات المدنية تحث الحكومة الكورية على عدم إرسال جنود كوريين إلى مضيق هرمز

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انتقدت أكثر من 100 منظمة مدنية في البلاد قيام الولايات المتحدة باغتيال قائد فيلق القدس "قاسم سليماني"، وحثت الحكومة الكورية على عدم إرسال جنود كوريين إلى مضيق هرمز.وعقدت 107 من المنظمات المدنية مؤتمرا صحفيا في ميدان "كوانغ هوا مون" وسط العاصمة سيول صباح اليوم الجمعة، أكدت فيه على ضرورة عدم إرسال الجنود الكوريين إلى مضيق هرمز في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.ووصفت المنظمات مقتل "سليماني" بأنه انتهاك للقانون الدولي وخرق واضح لسيادة العراق، مضيفة أن الولايات المتحدة هي من تتحمل مسؤولية التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، وأنه ليس لدى كوريا الجنوبية أي مبرر للمشاركة في الأعمال العسكرية لصالح واشنطن.وقالت إن تصريحات السفير الأمريكي لدى سيول "هاري هاريس" التى أعرب فيها عن أمل الحكومة الأمريكية في إرسال سيول جنودها إلى مضيق هرمز هي نوع من الضغوط على الحكومة الكورية.وأضافت أنه من المرغوب فيه ألا تشارك كوريا الجنوبية التي طالبت المجتمع الدولي بأن يلعب دورا بناء في تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، في حملة عسكرية تدور في منطقة نزاع خارجها.