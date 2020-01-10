جولة جديدة من المباحثات الكورية الأمريكية حول تقاسم تكاليف الدفاع في واشنطن

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غادر وفد كوري جنوبي سيول اليوم الاثنين متوجها إلى واشنطن للمشاركة في جولة جديدة من المباحثات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حول تقاسم تكاليف الدفاع، ستقام غدا الثلاثاء في واشنطن على مدى يومين.وقال "تشونغ أون بو" المفاوض الكوري بشأن تقاسم تكاليف الدفاع في تصريح أدلى به للصحفيين قبيل مغادرته، إنه قد تم إحراز تقدم إلى حد ما في الجولات السابقة من المفاوضات.وأضاف أن الوفد الكوري سيبذل كل مساعيه للتوصل إلى اتفاق سريع بشأن تقاسم تكاليف الدفاع رغم وجود فجوة في وجهتي نظر الجانبين.والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة لا تزال تدعو كوريا الجنوبية إلى تحمل جزء من التكاليف اللازمة لنشر الجنود الأمريكيين وتدريباتهم في الخارج، فيما ترفض كوريا الجنوبية دفع التكاليف خارج إطار الاتفاقية الموقعة القائمة بين سيول وواشنطن بشأن تكاليف الدفاع.وقال المفاوض "تشونغ" إن مساهمات كوريا الجنوبية في علاقة التحالف مع الولايات المتحدة، بما فيها شراء الأسلحة الأمريكية بمبالغ كبيرة، يجب الاعتراف بها.وكان الرئيس "ترامب" قد قال يوم الجمعة الماضي إن سيول سوف تدفع بنسبة أكثر مما تدفعه حاليا بكثير، ووصف كوريا الجنوبية بأنها "دولة غنية حليفة للولايات المتحدة".