مون يشدد على التحالف مع الولايات المتحدة لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية

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قال الرئيس "مون جيه إين" إن حكومة كوريا الجنوبية لن تتوقف عن جهودها لإنشاء شبه جزيرة كورية مسالمة، وأضاف أنها ستفعل ذلك بناءً على تحالفها القوي مع الولايات المتحدة، والقيم المشتركة بينهما المتمثلة في الحرية والديمقراطية.جاءت تصريحات "مون" في خطاب تهنئة بمناسبة الاحتفال باليوم الأمريكي الكوري الخامس عشر في واشنطن العاصمة يوم الثلاثاء الماضي.وفي خطاب قرأه سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة "لي سو هيوك" نيابة عن الرئيس، أشار "مون" إلى أن هذا العام يصادف الذكرى السبعين لبداية الحرب الكورية.كما أبرز الرئيس الكوري الجنوبي العديد من الأنشطة الوطنية التي تقوم بها الجالية الأمريكية الكورية، وأشار إلى إنجازاتهم في الولايات المتحدة، مضيفًا أنهم مصدر فخر لكلا البلدين.