السفير الأمريكي يحث كوريا الجنوبية على التشاور مع الولايات المتحدة بشأن المشروعات المشتركة

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قال السفير الأمريكي في كوريا الجنوبية أمس الخميس إنه ينبغي لسيول أن تتشاور مع الولايات المتحدة بشأن خططها لاستئناف مشروعات التعاون بين الكوريتين، تجنبًا لأي "سوء فهم" قد يقع تحت طائلة العقوبات.ووفقًا لرويترز، فقد أدلى "هاري هاريس" بهذه التصريحات في اجتماع مع الصحفيين الأجانب في سيول، حيث تسعى كوريا الجنوبية لتوسيع التبادلات بين الكوريتين، لتسهيل المحادثات النووية المتوقفة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.وقال "هاريس" إنه من الأفضل إدارة هذا الأمر من خلال "مجموعة العمل"، تجنبًا لحدوث سوء فهم لاحقًا قد يؤدي إلى الوقوع تحت طائلة العقوبات، في إشارة إلى مجموعة العمل التي شكلها الحليفان في عام 2018 لتنسيق مواقف الحليفين إزاء القضايا الكورية الشمالية.وقال السفير إنه ليس لديه موقف أمريكي رسمي من المقترحات الكورية الجنوبية مثل الجولات الفردية، لكن من المهم أن يتشاور الجانبان عن قرب.وقال إن استمرار تفاؤل الرئيس "مون جيه إين" أمرٌ مشجِّع، لكن فيما يتعلق بالتصرف بناءً على هذا التفاؤل فينبغي القيام بالأمور بالتشاور مع الولايات المتحدة.