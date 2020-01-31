بي تي إس تسجل رقما قياسيا في تصدر قائمة بيلبورد سوشيال 50

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تصدرت فرقة "بي تي إس" قائمة "بيلبورد سوشيال 50" الأمريكية للمرة الرابعة والستين بعد المئة لتتقدم على المطرب الأمريكي "جاستين بيبر" الذي تصدر القائمة للمرة الثالثة والستين بعد المئة منذ شهر مارس عام 2011.وتعكس قائمة "سوشيال 50" مدى تأثير الفنانين على مواقع الإنترنت، استنادا إلى بيانات تجمعها شركة "نكست بيغ ساوند" لتحليلات الموسيقى، من عدد من المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي.وطبقا لشركة "نكست بيغ ساوند" ارتفع معدل الإعجاب بالفرقة على الفيسبوك بنسبة 69% ليصل عدد مرات الإعجاب التي تم تسجيلها لصالح الفرقة، إلى 32 ألفا خلال فترة تجميع البيانات.كما ارتفعت معدلات الإشارة إلى الفرقة على تويتر، بنسبة 29% لتصل إلى 17.1 مليون إشارة.وقالت شركة "بيلبورد" إن السبب في هذا الإنجاز، يرجع إلى أنشطة الفرقة الترويجية لأغنيتها الجديدة "بلاك سوان" والعروض المشتركة التي قدمتها الفرقة مع مطرب الراب الأمريكي "ليل ناز إكس" في حفل تزويع جوائز "غرامي" يوم السادس والعشرين من يناير الماضي.